Архипченков Андрей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1905 ст.
Сын: Архипченков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Архипченкова Надежда Максимовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
На 1905 год - крестьянин села Харланово Долбенкинской волости Дмитровского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно