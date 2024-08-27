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Ворошилов Пётр Фарапов?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Восприемник
07.04.1879 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-97а №62 360об Мария Петрова род. 31 марта Сельский обыватель Александр Михайлов Петров и законная жена его Надежда Александрова Восприемники Верхотурский мещанин Пётр Ф... Ворошилов и коллеж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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