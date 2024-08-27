Ворошилов Пётр Фарапов?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Восприемник
07.04.1879 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-97а №62 360об Мария Петрова род. 31 марта Сельский обыватель Александр Михайлов Петров и законная жена его Надежда Александрова Восприемники Верхотурский мещанин Пётр Ф... Ворошилов и коллеж... Показать все
Смерть
Неизвестно