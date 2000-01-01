Ерёмин Пётр Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Ерёмин Кирилл Сергеевич
Бракосочетание
22.01.1768 ст.
1768г. МК Истобенское (свадьба) невеста того же стана и прихода дер. У речки ? ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 22
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мошкина Анна Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
08.01.1776 ст.
Дочь: Домна Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
05.05.1783 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
11.01.1785 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
23.06.1787 ст.
Дочь: Феврония Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Иван Петрович
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Радионова
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1804