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Воротынцев Иван Давыдович

Место рождения

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Воротынцев Давыд Ефимович

Мать: Воротынцева Евдокия Андреевна

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Карташова (Воротынцева) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Воротынцев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Воротынцев Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Воротынцев Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Воротынцева Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Воротынцева (Воротынцева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Воротынцев Макар Иванович

Мать ребёнка: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна

Смерть
1794

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