Воротынцев Иван Давыдович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Карташова (Воротынцева) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Воротынцев Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Воротынцев Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Воротынцева Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Воротынцева (Воротынцева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Воротынцев Макар Иванович
Мать ребёнка: Воротынцева (Астапова) Анисия Акимовна
Смерть
1794