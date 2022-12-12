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Анфия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Семен

Мать: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденный, по крестному отцу Гаврилов Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно
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