Анфия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Семен
Мать: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Никифор Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный, по крестному отцу Гаврилов Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно