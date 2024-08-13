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Бурлуцкий Андрей Викторович

Место рождения

г. Туапсе, Краснодарский край

Дата рождения

07.09.1976

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976

Отец: Бурлуцкий Виктор Владимирович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1996

Дочь: Бурлуцкая Дарья Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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