Бурлуцкий Андрей Викторович
Место рожденияг. Туапсе, Краснодарский край
Дата рождения07.09.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976
Отец: Бурлуцкий Виктор Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1996
Дочь: Бурлуцкая Дарья Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности