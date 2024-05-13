Оболенцев Иван Матвеевич 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенцев Иван Матвеевич

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1778

Жена: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Оболенцева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Оболенцев Марк Иванович

Мать ребёнка: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Военная служба
1791
Смерть
Неизвестно

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