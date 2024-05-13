Оболенцев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1778
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Оболенцева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Оболенцова (Шмараева) Марфа Трофимовна
Военная служба
1791
Смерть
Неизвестно