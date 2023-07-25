Ранеткина Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1821 ст.
Место жительства
1821 ст.
Возраст - 23 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ранеткина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ранеткин Василий Иванович
Место жительства
1831 ст.
Возраст - 33 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Место жительства
1844 ст.
Возраст - 46 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Смерть
Неизвестно