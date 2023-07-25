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Ранеткина Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1821 ст.

Муж: Ранеткин Василий Иванович

Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 23 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ранеткина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ранеткин Василий Иванович

Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 33 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Место жительства
1844 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 46 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Смерть
Неизвестно

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