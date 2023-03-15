Кутепова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутепов Василий
Отец ребёнка: Кутепов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутепов Николай
Отец ребёнка: Кутепов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутепов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутепов Григорий
Рождение ребёнка
28.08.1941
Сын: Кутепов Сергей
Отец ребёнка: Кутепов Григорий
Смерть
Неизвестно