Кутепова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Василий

Отец ребёнка: Кутепов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Николай

Отец ребёнка: Кутепов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутепов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутепов Григорий

Рождение ребёнка
28.08.1941

Сын: Кутепов Сергей

Отец ребёнка: Кутепов Григорий

Смерть
Неизвестно

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