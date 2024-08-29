Брыгалина (Симкина) Евдокия Зотовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1857 ст.
Дата смерти15.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1857 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1883 ст.
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1886 ст.
Дочь: Пантюхина (Брыгалина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Бракосочетание
27.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1889 ст.
Дочь: Брыгалина Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.
Сын: Брыгалин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Рождение ребёнка
30.07.1895 ст.
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Рождение ребёнка
19.02.1898 ст.
Дочь: Брыгалина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Рождение ребёнка
22.05.1900 ст.
Дочь: Брыгалина Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович
Смерть
15.06.1902 ст.