Брыгалина (Симкина) Евдокия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыгалина (Симкина) Евдокия Зотовна

Место рождения

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

20.02.1857 ст.

Дата смерти

15.06.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1857 ст.

Отец: Симкин Зот Ефимович

Мать: Симкина (Черникова) Ефросиния Федоровна

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1883 ст.

Сын: Брыгалин Петр Иванович

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1886 ст.

Дочь: Пантюхина (Брыгалина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
27.10.1887 ст.

Муж: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1889 ст.

Дочь: Брыгалина Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.

Сын: Брыгалин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1895 ст.

Сын: Брыгалин Степан Иванович

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1898 ст.

Дочь: Брыгалина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1900 ст.

Дочь: Брыгалина Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Брыгалин Иван (ст) Егорович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
15.06.1902 ст.
Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния

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