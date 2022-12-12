(Курицына) Аккулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курицына) Аккулина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1918

Дочь: Орлова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Курицын Егор Кириллович

Головково, Замытская волость, Бежецкий уезд
Развод
Неизвестно

Муж: Курицын Егор Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Егор Кириллович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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