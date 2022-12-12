(Курицына) Аккулина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1918
Дочь: Орлова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Курицын Егор Кириллович
Головково, Замытская волость, Бежецкий уезд
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно