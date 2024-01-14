Акимова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимова Раиса Александровна

Акимова Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1948

Дочь: Ермакова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Акимов Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолипецкая Наталья Александровна

Отец ребёнка: Акимов Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Лариса

Отец ребёнка: Акимов Александр Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close