Иванов Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1949
Дата смерти17.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1977
Сын: Иванов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
17.03.1983
Сын: Иванов Александр Викторович
Мать ребёнка: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна
Смерть
17.08.1994