Иванов Виктор Сергеевич 04.11.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.11.1949

Дата смерти

17.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1949

Отец: Иванов Сергей Александрович

Мать: Иванова (Ковалёва) Галина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1977

Сын: Иванов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.1983

Сын: Иванов Александр Викторович

Мать ребёнка: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна

Смерть
17.08.1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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