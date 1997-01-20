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Шатилов Владислав Андреевич
Шатилов Владислав Андреевич
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Место рождения
Кропивницкий
, Кіровоградська область
Дата рождения
20.01.1997
Пол
Мужской
Отец
Шатилов Андрей Федорович
1970 г.р.
Мать
Шатилова (Кравченко) Елена Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1997
Отец:
Шатилов Андрей Федорович
Мать:
Шатилова Елена Анатольевна
Кропивницкий
, Кіровоградська область
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