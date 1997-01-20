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Шатилов Владислав Андреевич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

20.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1997

Отец: Шатилов Андрей Федорович

Мать: Шатилова Елена Анатольевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
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