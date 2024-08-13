Мурашкина Акилина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина Акилина Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мурашкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мурашкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мурашкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мурашкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мурашкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Мурашкин Иван Егорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1864

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