Мурашкина Акилина Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мурашкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мурашкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Мурашкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мурашкин Иван Егорович
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1864