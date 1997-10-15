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Швабский Арсений Анатольевич
Швабский Арсений Анатольевич
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
15.10.1997
Пол
Мужской
Отец
Войтеховский Анатолий Геннадьевич
1966 г.р.
Мать
Швабская (Швабская) Светлана
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1997
Отец:
Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Мать:
Швабская Светлана
Пермь
, Пермский, Пермский край
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