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Максимовых Татиана Харитонова

Место рождения

Малмыжский уезд Вятской губернии

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

22.02.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимовых Кирилл Тимофеев

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.

Дочь: Махнева (Максимовых) Татиана Кириллова

Отец ребёнка: Максимовых Кирилл Тимофеев

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/7386 https://rodnaya-vyatka.ru/places/77520
Смерть
22.02.1892 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Умерла в 54 года от воспаления легких

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