Максимовых Татиана Харитонова
Место рожденияМалмыжский уезд Вятской губернии
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти22.02.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.
Дочь: Махнева (Максимовых) Татиана Кириллова
Отец ребёнка: Максимовых Кирилл Тимофеев
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/7386 https://rodnaya-vyatka.ru/places/77520
Смерть
22.02.1892 ст.
Умерла в 54 года от воспаления легких