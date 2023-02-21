Киселёва Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Акулина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1921

Сын: Киселёв Николай Давыдович

Отец ребёнка: Киселёв Дывыд

Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
В биографии написано, что родился в деревне Карманово Демидовского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селизнева Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Киселёв Дывыд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Дывыд

Смерть
Неизвестно
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