Киселёва Акулина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
05.03.1921
Сын: Киселёв Николай Давыдович
Отец ребёнка: Киселёв Дывыд
Карманово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
В биографии написано, что родился в деревне Карманово Демидовского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селизнева Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Киселёв Дывыд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Дывыд
Смерть
Неизвестно