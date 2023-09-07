Игошев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти06.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
20.02.1924
Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1926
Сын: Игошев Константин Иванович
Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1934
Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1943
Дочь: Васина Игошева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1946
Дочь: Никитина Игошева Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1978