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Игошев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

06.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Игошев Петр Никифорович

Мать: Игошева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
20.02.1924

Сын: Игошев Николай Иванович

Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1926

Сын: Игошев Константин Иванович

Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.1934

Сын: Игошев Василий Иванович

Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1943

Дочь: Васина Игошева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.1946

Дочь: Никитина Игошева Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Смерть
06.01.1978
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