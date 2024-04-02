Гаранина (???) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина (???) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Сын: Гаранин Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1885

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1889

Сын: Гаранин Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1889

Сын: Гаранин Симеон Александрович

Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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