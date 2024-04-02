Гаранина (???) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1881
Сын: Гаранин Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1885
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1889
Сын: Гаранин Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1889
Сын: Гаранин Симеон Александрович
Отец ребёнка: Гаранин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно