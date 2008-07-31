Мухин Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Евгений Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2008

Отец: не указан

Мать: Мухина Татьяна Борисовна

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