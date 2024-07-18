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Илья Филиппович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.07.1846

Дата смерти

29.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1846

Отец: Филипп Андреевич

Мать: Софья Карповна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
05.07.1871

Жена: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: Лазарь Ильич

Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.11.1876

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1878

Сын: Михаил Ильич

Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Захарий-Захар Ильич

Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1883

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
29.11.1913
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

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