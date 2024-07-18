Илья Филиппович
Место рождения
Дата рождения09.07.1846
Дата смерти29.11.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1846
Отец: Филипп Андреевич
Мать: Софья Карповна
Бракосочетание
05.07.1871
Рождение ребёнка
01.11.1874
Сын: Лазарь Ильич
Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.11.1876
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна
Рождение ребёнка
02.11.1878
Сын: Михаил Ильич
Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Захарий-Захар Ильич
Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна
Рождение ребёнка
04.04.1883
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Федосия-Феодосия Спиридоновна
Смерть
29.11.1913