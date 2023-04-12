Рюминская (Никольская) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюминская (Никольская) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1880

Сын: Рюминский Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович

Рождение ребёнка
21.11.1881

Дочь: Бельская Нина Николаевна

Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1884

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1886

Дочь: Рюминская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюминский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюминский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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