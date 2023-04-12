Рюминская (Никольская) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1880
Сын: Рюминский Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1881
Дочь: Бельская Нина Николаевна
Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1884
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1886
Дочь: Рюминская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рюминский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рюминский Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно