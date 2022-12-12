Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Емельяновна

Анна Емельяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Гавриил Софонович

Отец ребёнка: Софон Трофимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Влас Софонович

Отец ребёнка: Софон Трофимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Прокопий Софонович

Отец ребёнка: Софон Трофимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Герасим Софонович

Отец ребёнка: Софон Трофимович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софон Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close