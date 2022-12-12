Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гавриил Софонович
Отец ребёнка: Софон Трофимович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Влас Софонович
Отец ребёнка: Софон Трофимович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Прокопий Софонович
Отец ребёнка: Софон Трофимович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Герасим Софонович
Отец ребёнка: Софон Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софон Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно