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Батуров Дмитрий Михайлович

Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.09.1796

Дата смерти

16.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1796

Отец: Батуров Михаил Максимович

Мать: не указана

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1829

Дочь: Батурова Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1832

Сын: Батуров Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
16.04.1857
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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