Батуров Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.09.1796
Дата смерти16.04.1857
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1796
Отец: Батуров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
18.09.1829
Дочь: Батурова Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
31.07.1832
Сын: Батуров Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батуров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеевна
Смерть
16.04.1857