- Федот Якимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: - Яким Никитин
Мать: - Ирина Иванова
В Исп.вед 1822г. записан как Филипп и в МК за 1822г. в браке записан как Филипп.
Бракосочетание
22.01.1822 ст.
Жена: - Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: - Харитон Федотов
Мать ребёнка: - Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: - Андрей Федотов
Мать ребёнка: - Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно