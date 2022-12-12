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- Федот Якимов

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: - Яким Никитин

Мать: - Ирина Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Исп.вед 1822г. записан как Филипп и в МК за 1822г. в браке записан как Филипп.
Бракосочетание
22.01.1822 ст.

Жена: - Пелагея Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: - Харитон Федотов

Мать ребёнка: - Пелагея Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: - Андрей Федотов

Мать ребёнка: - Пелагея Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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