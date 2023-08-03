Усов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1959

Сын: Усов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Усова Прасковья

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Петр Петрович

Мать ребёнка: Усова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Усова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Усова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Лариса Петровна

Мать ребёнка: Усова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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