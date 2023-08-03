Усов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1959
Мать ребёнка: Усова Прасковья
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Петр Петрович
Мать ребёнка: Усова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Усова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Усова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Лариса Петровна
Мать ребёнка: Усова Прасковья
Смерть
Неизвестно