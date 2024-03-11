Надежда Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда Богдановна

Надежда Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1856

Сын: Литвинов Федор Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Около 08.02.1856

Сын: Литвинов Василий Павлович?

Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1858

Сын: Литвинов Семен Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1862

Дочь: (Литвинова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1865

Сын: Литвинов Василий Павлович

Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич

Смерть
19.05.1866

Мы используем куки для улучшения работы сайта.