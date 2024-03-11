Надежда Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти19.05.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1856
Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Около 08.02.1856
Сын: Литвинов Василий Павлович?
Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1858
Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1862
Дочь: (Литвинова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1865
Сын: Литвинов Василий Павлович
Отец ребёнка: Литвинов Павел Васильевич
Смерть
19.05.1866