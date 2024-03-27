Апсалямова (Абдулшарифов) Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апсалямова (Абдулшарифов) Галия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Абдулшарифов Мухамадшарип

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Апсалямов Билал

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Апсалямов Илал

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Апсалямов Мухаметша

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Апсалямов Ахметша

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Апсалямов Давлетша

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Апсалямов Файруша

Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
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