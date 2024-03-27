Апсалямова (Абдулшарифов) Галия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Абдулшарифов Мухамадшарип
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Апсалямов Билал
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Апсалямов Илал
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Апсалямов Мухаметша
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Апсалямов Ахметша
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Апсалямов Давлетша
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Апсалямов Файруша
Отец ребёнка: Апсалямов Абдулшариф
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
д.Кузгово, Башкортостан, Россия