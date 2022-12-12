Минкам Усманов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Усман Митриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бикбатыр Минкамов
Мать ребёнка: Мухайба
Рождение ребёнка
1826
Сын: Аубакир Минкамов
Мать ребёнка: Мухайба
Рождение ребёнка
1828
Сын: Абуталап (Абдуллатыф) Минкамов
Мать ребёнка: Мухайба
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Мухайба
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хаммат Минкамов
Мать ребёнка: Мухайба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухайба
Смерть
1857