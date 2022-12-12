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Минкам Усманов

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Усман Митриев

Мать: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бикбатыр Минкамов

Мать ребёнка: Мухайба

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Аубакир Минкамов

Мать ребёнка: Мухайба

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Абуталап (Абдуллатыф) Минкамов

Мать ребёнка: Мухайба

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мухаметлатып Минкамов

Мать ребёнка: Мухайба

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хаммат Минкамов

Мать ребёнка: Мухайба

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухайба

Смерть
1857
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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