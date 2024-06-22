Легостаева мать фирса Васса Спиридоновна под вопросом Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Легостаева мать фирса Васса Спиридоновна под вопросом

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Легостаев Фирс Сергеевич

Отец ребёнка: Легостаев Сергей или Савелий вопрос

Чаузово, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Легостаев Дмитрий

Отец ребёнка: Легостаев Сергей или Савелий вопрос

Чаузово, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Сын: Легостаев Михаил

Отец ребёнка: Легостаев Сергей или Савелий вопрос

Чаузово, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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