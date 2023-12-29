Ковалев Дмитрий Николаевич
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения07.02.1980
ПолМужской
Жена
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Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.2006
Дочь: (Федорова Ковалева) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.2006
Дочь: Пиксайкина (Федорова Ковалева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.2008
Сын: Ковалев Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности