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Ковалев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

07.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1980

Отец: Ковалев Николай Николаевич

Мать: Ковалева Надежда Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.2006

Дочь: (Федорова Ковалева) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.2006

Дочь: Пиксайкина (Федорова Ковалева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.2008

Сын: Ковалев Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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