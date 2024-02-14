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Сабиров Калимулла

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

19.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924

Отец: Сабиров Абидулла

Мать: Сарвяр

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сания

Военная награда
Неизвестно
Сабиров Калимулла Абдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Н.-Мочалей. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
14.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Смерть
Неизвестно

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