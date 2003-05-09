Лазарев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1994

Сын: Лазарев Максим Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.2003

Сын: Лазарев Иван Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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