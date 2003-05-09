Лазарев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1994
Сын: Лазарев Максим Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.2003
Сын: Лазарев Иван Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности