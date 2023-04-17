Гудимова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтярёв Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудимов Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудимова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Гудимов Александр Вячеславович