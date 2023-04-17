Гудимова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудимова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

уГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярёв Владимир

Мать: Ромашкина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудимов Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудимова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Гудимов Александр Вячеславович

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