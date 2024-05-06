Жерносеков Федот Данилович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Жерносеков Даниил ?
Бракосочетание
05.11.1882
Жена: Евдокия Дмитриевна
Топоры, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Жерносеков Ефрем Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Николаева Ефросиния Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.?.1889
Дочь: Жерносекова Марина Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.05.1890
Дочь: Жерносекова Елена Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.12.1893
Дочь: Жерносекова Анна Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1896
Сын: Жерносеков Емельян Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.05.1899
Сын: Жерносеков Борис Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Жерносеков Тихан Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно