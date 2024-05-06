Жерносеков Федот Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерносеков Федот Данилович

Место рождения

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Жерносеков Даниил ?

Мать: не указана

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1882

Жена: Евдокия Дмитриевна

Топоры, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Жерносеков Ефрем Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Николаева Ефросиния Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.?.1889

Дочь: Жерносекова Марина Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.05.1890

Дочь: Жерносекова Елена Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1893

Дочь: Жерносекова Анна Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Жерносеков Емельян Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.05.1899

Сын: Жерносеков Борис Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Жерносеков Тихан Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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