Иванов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Петр

Иванов Петр

Место рождения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ульяна

Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.

Дочь: Петрова Анна

Мать ребёнка: Осипова Ульяна

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1901 ст.

Дочь: Петрова Мария

Мать ребёнка: Осипова Ульяна

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.

Сын: Петров Георгий

Мать ребёнка: Осипова Ульяна

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.