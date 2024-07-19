Иванов Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Ульяна
Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.
Дочь: Петрова Анна
Мать ребёнка: Осипова Ульяна
Рождение ребёнка
01.07.1901 ст.
Дочь: Петрова Мария
Мать ребёнка: Осипова Ульяна
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.
Сын: Петров Георгий
Мать ребёнка: Осипова Ульяна
Смерть
Неизвестно