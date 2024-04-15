Зенков Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Зенков Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Василиса
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Зенкова Василиса
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хавронья Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно