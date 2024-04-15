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Зенков Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Зенков Афанасий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Василиса

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зенков Сидор Иванович

Мать ребёнка: Зенкова Василиса

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хавронья Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зенков Трофим Иванович

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Клементьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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