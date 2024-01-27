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Gamble William E
Gamble William E
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Gamble Edwin
1866 г.р.
Мать
Gamble (Hopkins) Mary Ann
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Gamble Edwin
Мать:
Gamble Mary Ann
Смерть
Неизвестно
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