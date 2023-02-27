Рогозин Свирид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Свирид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Рогозин Филипп

Мать: (Малютина) Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Головина) Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Меркул

Мать ребёнка: (Головина) Прасковья

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: (Головина) Прасковья

Смерть
Неизвестно

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