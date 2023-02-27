Рогозин Свирид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Рогозин Филипп
Мать: (Малютина) Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Головина) Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Меркул
Мать ребёнка: (Головина) Прасковья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: (Головина) Прасковья
Смерть
Неизвестно