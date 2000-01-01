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Аксёнов Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1934

Отец: Аксёнов Василий Григорьевич?

Мать: Анна

Рождение ребёнка
?.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Бочиха
Смерть
Неизвестно
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