Аксёнов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1934
Отец: Аксёнов Василий Григорьевич?
Мать: Анна
Рождение ребёнка
?.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Бочиха
Смерть
Неизвестно