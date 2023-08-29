Кайнова Агафия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайнова Агафия Денисовна

Кайнова Агафия Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1881

Муж: Кайнов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кайнова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кайнова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кайнова Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кайнов Петр Степанович

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кайнов Павел Степанович

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кайнов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Яков Степанович

Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close