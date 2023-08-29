Кайнова Агафия Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Денис
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кайнова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кайнова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кайнова Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно