Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1956

Отец: Братков Павел Филиппович

Мать: Спиридонова Надежда Николаевна

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