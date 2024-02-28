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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1956
Пол
Женский
Отец
Братков Павел Филиппович
1923 г.р.
Мать
Спиридонова Надежда Николаевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1956
Отец:
Братков Павел Филиппович
Мать:
Спиридонова Надежда Николаевна
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