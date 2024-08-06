Мазин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюева) Ксения

Мать ребёнка: Мазина (Клюева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазин Николай

Мать ребёнка: Мазина (Клюева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазин Максим

Мать ребёнка: Мазина (Клюева) Наталья

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