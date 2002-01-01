Петухова Лилия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Лилия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Петухов Сергей Степанович

Мать: Петухова Валентина Ивановна

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