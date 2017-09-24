Пичугин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.09.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина (Кудинова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичугина (Кудинова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичугина (Кудинова) Надежда Ивановна

Смерть
24.09.2017

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