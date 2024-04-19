Мордвинов Лукьян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордвинова Ирина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мордвинов Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мордвинов Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мордвинов Никита Лукьянович
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мордвинов Иван Лукьянович
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина
Смерть
1849
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область