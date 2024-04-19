Мордвинов Лукьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордвинов Лукьян Васильевич

Мордвинов Лукьян Васильевич

Место рождения

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Мордвинов Василий Тихонович

Мать: Мордвинова Ирина Семеновна

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Ирина

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мордвинов Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мордвинов Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мордвинов Никита Лукьянович

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мордвинов Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1849
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.