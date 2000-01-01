Вера Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тершукова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Тершуков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тершуков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Тершуков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тершуков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Тершуков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тершуков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Тершуков Николай

Смерть
Неизвестно
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