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Катерина Исаева
Катерина Исаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Исай Антонов
Мать
Авдотья Нестерова
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Исай Антонов
Мать:
Авдотья Нестерова
Смерть
Неизвестно
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