Carver Grover Cleveland
Место рожденияShreveport LA
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Shreveport LA
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Carver Zola
Monterey, California
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Carver Zola
Monterey California
Смерть
Около 2009
Carmel CA
Похороны
Неизвестно
Mission memorial park